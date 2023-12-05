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Де Дзерби: я отлично чувствую себя, являясь тренером «Брайтона»

Де Дзерби: я отлично чувствую себя, являясь тренером «Брайтона»
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался о возможном продолжении сотрудничества с «чайками».

«Я чувствую себя очень комфортно в «Брайтоне». У меня отличные отношения с руководством и игроками.

Когда мы упоминаем возможное продление контракта, то говорим о том, что на данный момент ещё не решено. Могу сказать одно: я чувствую себя здесь прекрасно», — приводит слова Де Дзерби журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. В прошлом сезоне «чайки» под его руководством смогли занять шестое место в турнирной таблице АПЛ и впервые попасть в еврокубки. Контракт 44-летнего специалиста с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ранее сообщалось об интересе к кандидатуре Де Дзерби со стороны мадридского «Реала».

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