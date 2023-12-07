Эндрик — второй 17-летний игрок в истории по количеству голов в Серии А, он обошёл Неймара

17-летний нападающий «Палмейраса» Эндрик закончил сезон в бразильской Серии А с 11 голами. Большую часть из них он забил в завершающем отрезке турнира: шесть голов в последних восьми матчах. Таким образом, он обошёл Неймара и стал вторым по количеству голов за сезон среди всех 17-летних футболистов в истории. Бразилец уступает только Роналдо.

Эндрик забил в последнем туре чемпионата за «Палмейрас» в матче с «Крузейро». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. Этого результата оказалось достаточно для клуба молодого бразильца, чтобы выиграть чемпионат.

Игрок был куплен «Реалом» Мадрид и присоединится к команде летом 2024 года. Сумма трансфера составила $ 37,5 млн. На профессиональном уровне игрок стал выступать ещё в прошлом сезоне.