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Мактоминей: я мог бы назвать целый список игроков, которые показали мировой класс сегодня

Мактоминей: я мог бы назвать целый список игроков, которые показали мировой класс сегодня
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей прокомментировал игру партнёров в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:1).

«Антони, Бруну, Гарри Магуайр… Я мог бы назвать целый список игроков, которые показали мировой класс сегодня вечером» — приводит слова Мактоминея телеграм-канал Ten Hag ball.

После 15 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ с 27 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков).

В нынешнем сезоне Мактоминей сыграл 16 матчей, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Таким образом, полузащитник является лучшим бомбардиром команды на данный момент.

Мактоминей является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл весь путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Мактоминея в € 25 млн.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Мактоминей – 19'     1:1 Палмер – 45'     2:1 Мактоминей – 69'    
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