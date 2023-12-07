Мактоминей: я мог бы назвать целый список игроков, которые показали мировой класс сегодня

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей прокомментировал игру партнёров в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:1).
«Антони, Бруну, Гарри Магуайр… Я мог бы назвать целый список игроков, которые показали мировой класс сегодня вечером» — приводит слова Мактоминея телеграм-канал Ten Hag ball.
После 15 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ с 27 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков).
В нынешнем сезоне Мактоминей сыграл 16 матчей, забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Таким образом, полузащитник является лучшим бомбардиром команды на данный момент.
Мактоминей является воспитанником «Манчестер Юнайтед», прошёл весь путь от академии до основной команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Мактоминея в € 25 млн.
- 7 декабря 2023
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