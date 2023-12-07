Болельщики «Сантоса» устроили беспорядки после вылета во вторую лигу Бразилии
Фанаты «Сантоса» устроили беспорядки на улицах города Сантус после вылета команды во второй дивизион чемпионата Бразилии. Об этом сообщает G1.
Напомним, 7 декабря «Сантос» на своём поле проиграл «Форталезе» (1:2) и впервые в своей истории вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии. Победный гол «Форталезе» забил на 90+6-й минуте ударом с центра поля. По итогам 38 туров «Сантос» занял 17-е место с 43 очками. У занявшей 16-е место «Байи» 44 очка.
«Сантос» — многократный чемпион Бразилии, команда выигрывала внутреннее первенство восемь раз (в 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2022 и 2004 годах). Сообщается, что устроившие в городе Сантус беспорядки болельщики поджигали автобусы и автомобили, мусорные баки, вывески и здания.
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