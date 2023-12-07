Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дамак — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деандре Йедлин: приятно видеть, как великий Месси общается с командой, шутит, советует

Деандре Йедлин: приятно видеть, как великий Месси общается с командой, шутит, советует
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Интер Майами» Деандре Йедлин высказался о взаимодействии с аргентинским форвардом Лионелем Месси во время тренировочного процесса.

«Лео искренне хочет быть частью нашего коллектива. За этим было приятно наблюдать с самого начала, особенно для молодых игроков. Приятно видеть, как величайший из когда-либо существовавших футболистов приезжает на базу и общается со всеми, шутит, даёт советы молодым игрокам и говорит всем «пожалуйста» и «спасибо», – приводит слова Йедлина Time.

Месси стал игроком «Интер Майами» летом этого года, перейдя из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. В текущем сезоне аргентинец провёл за свою новую команду 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с клубом из МЛС действует до конца 2025 года.

Материалы по теме
Президент «Интер Майами» — о подписании Месси: Лео нужна была новая глава
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android