Деандре Йедлин: приятно видеть, как великий Месси общается с командой, шутит, советует

Защитник «Интер Майами» Деандре Йедлин высказался о взаимодействии с аргентинским форвардом Лионелем Месси во время тренировочного процесса.

«Лео искренне хочет быть частью нашего коллектива. За этим было приятно наблюдать с самого начала, особенно для молодых игроков. Приятно видеть, как величайший из когда-либо существовавших футболистов приезжает на базу и общается со всеми, шутит, даёт советы молодым игрокам и говорит всем «пожалуйста» и «спасибо», – приводит слова Йедлина Time.

Месси стал игроком «Интер Майами» летом этого года, перейдя из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. В текущем сезоне аргентинец провёл за свою новую команду 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с клубом из МЛС действует до конца 2025 года.