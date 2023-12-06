Президент «Интер Майами» — о подписании Месси: Лео нужна была новая глава

Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас рассказал о процессе подписания аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Моим главным аргументом для Лео было следующее: «Послушай, суперспортсмен мог изменить вид спорта в стране лишь несколько раз в истории. У тебя же есть возможность изменить спорт в США, на крупнейшем коммерческом рынке мира».

Некоторые люди заблуждались: «О боже, если Месси выиграет чемпионат мира, то нам его не видать». В то же время я был полностью уверен, что если он выиграет турнир, то всё будет в порядке, потому что это его главное достижение в карьере. Месси нужна была новая глава, совершенно иная. Всё с чистого листа», – сказал Хорхе Мас.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» летом этого года на правах свободного агента. В текущем сезоне аргентинец провёл за свою новую команду 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с американским клубом действует до конца 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.