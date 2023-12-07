Экс-капитан «Рубина» Харламов: «Слово пацана» — фильм-предупреждение

Бывший капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов поделился мнением о нашумевшем сериале «Слово пацана». Действие фильма происходит в Казани в конце 1980-х годов.

«Слышал, что сериал сильно повлиял на казанскую молодёжь. Что эту тему подхватили и уже чуть ли не пытаются возродить. Если они действительно стремятся этому ужасу подражать, конечно, это плохо. С другой стороны, это история и от неё никуда не денешься. Мы же не можем выкинуть историю революции, какой бы страшной она ни была и как бы ни перевернула историю самой большой страны мира. «Даёшь экспроприацию!» — это же был ужас. То есть я прихожу к вам домой и выгоняю вас из вашей же квартиры: теперь здесь будем жить мы и ещё 20 человек. В моём понимании это катастрофа, но от неё открещиваться нельзя. Это было в жизни страны. Как и вся эта история из 1980-х. Поэтому даже хорошо, что её вспомнили и показали. Я расцениваю «Слово пацана» как фильм-предупреждение: этого нельзя допускать. Как отец я ужасно переживаю за своих детей и ни в коем случае не желаю, чтобы в их жизни было что-то подобное. Я через всё это дело прошёл, и достаточно меня одного», — сказал Харламов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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