Дмитрий Черышев подвёл итоги своей работы в «Санта-Коломе»

Бывший главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев поделился эмоциями от работы в андоррском клубе, а также рассказал о трудностях, связанных с составом.

«Как могу описать работу в «Санта-Коломе»? Исключительно положительно! Приходишь в команду, где всё надо начинать с чистого листа: у тебя за месяц до начала чемпионата нет ни одного футболиста, ты начинаешь формировать состав, собирать игроков. И после такой ускоренной подготовки команда занимает третье место и играет в еврокубках. Сами прекрасно понимаете, что это вызывает только положительные эмоции. Команда показала хорошую игру. Начался следующий сезон, и из-за рваного перерыва, как это обычно бывает, мы начали медленно раскачиваться. И всё же, когда я уходил, клуб остался на третьем месте. Поэтому только с восхищением могу говорить о своей работе в Андорре.

Сталкивался ли с какими-то трудностями, несмотря на большой опыт работы? Конечно, было трудно, особенно в самом начале – никто в нас не верил. Понимаете, мы начинали сезон только с 14 полевыми футболистами. Некоторые из них, как, например, Максим Володько, не были заявлены из-за долгого оформления документов.

Когда мы уже примерно понимали положение дел касательно состава, что у нас уже есть определённый костяк, то в декабре добавили хороших игроков и продолжали работать в том же духе. И вот так, потихоньку, добились такого прекрасного результата. Очень хорошо показали себя в еврокубках. Ребята выступили великолепно, хотя, повторюсь, у нас было мало игроков полевых из-за сложностей с заявкой. Мы достойно выдержали и прошли все стадии», — приводит слова Черышева «Советский спорт».