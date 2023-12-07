Форвард «Реала» Родриго высказался о вылете «Сантоса» во второй дивизион

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс, ранее выступавший за «Сантос», выступил в поддержку бразильского клуба, вылетевшего из высшей лиги страны.

«Я буду с «Сантосом», даже если мяч не залетит, даже если Вила (стадион команды «Вила Белмиро». — Прим. «Чемпионата») будет молчать, даже если Священная мантия потускнеет, даже если победа будет далеко. Я буду с «Сантосом», каким бы долгим ни был путь, какой бы тяжёлой ни была прогулка, с «Сантосом» в моей груди и в моей душе, в моих криках и в моих аплодисментах!» — написал футболист в на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, «Сантос» впервые в своей истории вылетел во второй дивизион чемпионата Бразилии. За свою историю клуб выигрывал чемпионат Бразилии восемь раз (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2022, 2004), а также трижды брал Кубок Либертадорес (1962,1963, 2011). Наибольшее количество титулов «Сантос» выиграл в период выступления в команде Пеле.