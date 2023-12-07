Игрок «Милана» Беннасер поделился эмоциями от возвращения на поле

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер поделился ощущениями от возвращения на поле, а также рассказал о процессе восстановления.

«Когда я вышел на поле, то забыл эти месяцы (восстановления. — Прим. «Чемпионата»). Атмосфера и фанаты, когда я их услышал, взволновали меня и заставили забыть эти тяжёлые месяцы работы.

Это не всегда было легко, бывали очень, очень трудные дни, но это часть этой работы. Я много работал, чтобы вернуться, сделал это очень хорошо, хорошо распорядившись временем. Я очень горжусь, потому что за эти месяцы я многому научился.

Я хочу привнести в команду свои качества, отдав всё, что могу. У меня пока нет темпа, я ещё не на 100% готов, но это придёт очень скоро», — приводит слова Беннасера Football Italia.

Напомним, 26-летний Беннасер появился на поле в матче 14-го тура Серии А с «Фрозиноне» (3:1). Эта игра стала для алжирца первой с весны. Футболист пропустил около полугода из-за травмы колена.