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90min: переговоры «Милана» с Меньяном о продлении контракта провалились

90min: переговоры «Милана» с Меньяном о продлении контракта провалились
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«Милан» не сумел договориться с голкипером команды Миком Меньяном о продолжении сотрудничества. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, переговоры сторон не привели к соглашению. Французский голкипер поручил своим агентам начать поиск подходящих вариантов для смены клуба. На Меньяна продолжают претендовать «ПСЖ» и «Челси».

Отмечается, что повторные переговоры между руководством клуба и представителями футболиста начнутся нескоро.

Меньян выступает за «Милан» с 2021 года. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «россонери» 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Меньяну со стороны «Манчестер Юнайтед».

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