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Вратарь «Барселоны» тер Штеген успешно перенёс операцию на пояснице

Вратарь «Барселоны» тер Штеген успешно перенёс операцию на пояснице
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Накануне вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген без осложнений перенёс операцию на пояснице, которая проходила во Франции. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, подобная операция не является сложной и не несёт в себе риски возникновения осложнений, поэтому уже в ближайшее время голкипер каталонского клуба сможет начать процесс восстановления после оперативного вмешательства. Ожидается, что с этой целью он вернётся в Барселону.

Подчёркивается, что тер Штеген выступил против того, чтобы «Барселона» распространялась о подробностях этой операции, пытаясь сохранить конфиденциальность о деталях, связанных с его здоровьем. На текущий момент нет точной информации о сроках реабилитации футболиста.

Напомним, тер Штеген пропустил несколько матчей сине-гранатовых из-за сильных болей в пояснице, начавших беспокоить вратаря во время нахождения в расположении сборной Германии в ноябре.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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