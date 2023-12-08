Российские клубы проявляют интерес к бывшему нападающему «Шахтёра» Тете

Бывший нападающий «Шахтёра» Тете, который сейчас выступает за «Галатасарай», может продолжить карьеру в России, сообщает Fotospor.

По данным источника, «Галатасарай» опасается, что им придётся заплатить компенсацию «Шахтёру» за трансфер Тете и подыскивают варианты продажи игрока. На данный момент интереса к игроку из Европы нет. Есть движение из стран Персидского залива. Однако они не слишком активны из-за опасений возможной компенсации «Шахтёру».

Настоящая активность исходит из России. Некоторые российские клубы связались с «Галатасараем» по поводу Тете и получили ответ по стоимости футболиста. Отмечается, что менеджеры уверяют, что российским клубам не грозит выплата компенсации за игрока для «Шахтёра».

Для «Галатасарая» вариант с продажей Тете в Россию является последним шансом и если им не поступит другого предложения, то турецкий клуб без колебаний оформит трансфер.

Напомним, в марте 2022 года «Лион» арендовал Тете у «Шахтёра», а в январе 2023 года уже французский клуб отдал бразильца в аренду «Лестеру». По завершению сезона Тете приезжал на Украину а затем перешёл в «Галатасарай», хотя его контракт с донецким клубом был действителен до конца года.