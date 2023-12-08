Пеллегрини — о работе в «Реале»: если есть разногласия с президентом, то уходит тренер

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини рассказал о периоде работы в мадридском «Реале».

«Я не могу сказать ни одного плохого слова в адрес «Мадрида», потому что мне не о чем сожалеть. Работать с «Мадридом» — это уже огромный успех. Мы набрали 96 очков, хотя не поднялись выше в Кубке и Лиге чемпионов.

С тех пор как я приехал в команду, у нас были разногласия по поводу того, в чём заключается работа тренера и совета директоров. Не ссорясь, я принимаю эти разногласия. У президента свой взгляд на то, что такое тренер и что он должен делать, и у меня с ним были разногласия в начале сезона. Я даже предлагал тогда уйти. Но этого не произошло.

Прошёл сезон, и я понял, что покидаю Мадрид независимо от того, выиграю я титул или нет. Если есть разногласия с президентом, то уходит тот, кто тренирует. У меня нет проблем с Флорентино Пересом», — приводит слова Пеллегрини AS.

Пеллегрини возглавлял «Реал» с июля 2009 по май 2010 года.