«Милан» договорился о переходе защитника «Бетиса» Миранды

Итальянский «Милан» договорился о переходе защитника испанского «Бетиса» Хуана Миранды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

23-летний испанец согласовал условия личного контракта, который будет рассчитан до июня 2028 года. «Милан» предложил «Бетису» € 2 млн, чтобы закрыть сделку в январе 2024 года.

Хуан является воспитанником «Барселоны», откуда отправлялся в аренду в немецкий «Шальке» и «Бетис». После окончания контракта с каталонцами игрок в качестве свободного агента перебрался в «Бетис» летом 2021 года.

В общей сложности сыграл за испанскую команду 91 матч во всех турнирах, где отметился шестью забитыми мячами и 10 голевыми передачами. В составе «Бетиса» Миранда выиграл Кубок Испании в сезоне-2021/2022. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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