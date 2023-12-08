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Полузащитник «Крыльев» Якуба: сейчас Серию A не потяну

Полузащитник «Крыльев» Якуба: сейчас Серию A не потяну
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Хавбек «Крыльев Советов» Денис Якуба прокомментировал слова Евгения Калешина шестилетней давности. Тогда российский специалист сказал: «Думаю, наши молодые полузащитники Денис Якуба и Игорь Коновалов могли бы быть конкурентоспособны в той же Серии А».

«Тяжело судить. В те годы я не смотрел Серию A и вообще не представлял её уровень. На данный момент — конечно, не потяну. Столько упущено, пропущено, возраст. Вот в кубанские времена было бы очень интересно попробовать, если бы шанс представился.

Кузяев и Оздоев? Да, но у них какие сезоны были в России! У обоих хорошая физическая подготовка. Кузяев 120 минут бегать может. Насколько знаю, у ребят мало травм было. А я после нескольких повреждений и операций. Мне нужно набрать форму, достойно провести несколько сезонов и вырасти как игроку — тогда и можно будет о чём-то говорить», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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