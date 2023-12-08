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Полузащитник «Крыльев» Якуба: люди видят только яркую сторону жизни футболиста

Полузащитник «Крыльев» Якуба: люди видят только яркую сторону жизни футболиста
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27-летний хавбек «Крыльев Советов» Денис Якуба прокомментировал стереотипы о российских футболистах как о мажорах, получающих неадекватно много денег.

«Есть у людей такое мнение — что здесь сказать? Они видят яркую сторону жизни спортсмена и не представляют, что переживают ребята, когда приезжают в интернат из других городов ради своей мечты. В 10 лет их отрывают от семьи, и они одни растут. Дальше — безумный отбор.

Посмотрите, сколько в каждой академии годов — и сколько ребят в итоге становятся профессиональными футболистами. Единицы! Если бы люди увидели всю картину жизни футболиста, они бы пересмотрели своё мнение и больше так не говорили бы», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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