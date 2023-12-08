Радимов — об Абаскале: в следующем году его в «Спартаке» уже не будет

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов полагает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не задержится в московском клубе.

«Спартак» сейчас ниже «Крыльев». На самарцев ничего не давит. Они поняли, что могут ждать сами от себя, и, уверенные, едут к «Спартаку». Дал бы больше процентов на то, что «Крылья» не проиграют. Не знаю, как «Спартаку» придётся играть. С одной стороны, надо набирать три очка, но, если ты раскроешься, «Крылья» тебя уничтожат, как это было в первом круге. Не сомневаюсь, что Абаскаля в следующем году уже не будет, это последний матч, который он проведёт даже не на скамейке. Он сам к этому шёл, результата нет плюс дисквалификация. Думаю, что будет новый тренер, к гадалке не ходи», — заявил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Ранее испанский специалист работал с такими командами, как «Базель», «Асколи», «Волос», «Лугано» и многими другими. После 17 туров нынешнего сезона красно-белые располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. В эту субботу, 9 декабря, команда Абаскаля встретится с «Крыльями Советов» на домашней арене. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.