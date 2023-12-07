«Заплачь ещё!» Василий Уткин высказался о дисквалификации Абаскаля за бросок Бериши

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля за «борцовский приём» против игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, Абаскаля дисквалифицировали на два матча РПЛ (плюс один матч условно).«Спартак» проиграл тот матч со счётом 1:2.

«Абаскаля в итоге наказали за инцидент с Беришей. Беришу — нет. Ну да и господь с ним — про Абаскаля интереснее.

Сейчас, когда он как-то (не кровожадно) ответил Берише, он наказан и слышит, что не надо вестись на провокации. И что самомнение зашкаливает.

Но! Мы ж с вами понимаем, что, если бы Абаскаль воздержался от ответа, те же люди сказали бы: не может ответить по-мужски, тютя, девчонка, ну заплачь ещё! Выхода-то нет», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова. После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.