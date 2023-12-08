Полузащитник «Крыльев Советов» Якуба: после матча с «Локомотивом» немного пробило на слезу

Полузащитник «Крыльев Советов» Денис Якуба высказался о возвращении на поле после годичного перерыва. Напомним, футболист получил серьёзное повреждение левой ноги в матче Кубка России со «Спартаком» в прошлом сезоне. Якубу прооперировали в Германии. Суммарно он пропустил из-за травмы около года.

«Чувствовал радость, гордость и счастье. Очень долгожданный выход. Позади огромная работа. Какие-то вопросы всё равно оставались до последнего: получится ли? какие будут ощущения? Но сейчас чувствую себя отлично, набираю форму. Естественно, что пауза не прошла бесследно. Нужно добирать физические кондиции, что я сейчас и делаю.

Скупая мужская слеза? При выходе на поле не мог себе этого позволить — мыслями был только в игре. Уже после матча немного пробило на слезу — только я знаю, через что прошёл, что осталось позади. Но я сдержался. Очень рад, что всё это наконец-то закончилось», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью эксклюзивное интервью с Якубой читайте на «Чемпионате»: