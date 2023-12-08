Тренер ялтинского «Рубина» Грачёв: будем стараться выйти в Первую лигу

Главный тренер «Рубина» из Ялты Алексей Грачёв заявил, что перед командой стоит задача подняться в Мелбет Первую лигу. Также российский специалист подвёл итоги завершившегося сезона, отметив, что команда сумела проверить свои силы в матчах с лучшими соперниками.

«Главный итог — серебряные медали в нашем первом сезоне во Второй лиге после долгожданной интеграции крымских клубов в российский футбол. Сначала мы вошли в первую шестёрку команд нашей Южной зоны, что позволило проверить себя в матчах с лучшими коллективами. Это большое достижение для нас. Мы были в шаге от первого места, но, видимо, всему своё время. Стоит ли задача повышения в классе в следующем сезоне? Не будем пугать соперников, просто будем стараться и в следующем году бороться за призовые места. Если говорить о желании, то оно у нас, безусловно, есть — и в элитную группу Второй лиги выйти, и в Первую подняться», — приводят слова Грачёва «Известия».

В своём дебютном сезоне в российском футболе «Рубин» завоевал серебряные медали в группе 1 Леон Второй лиги, пропустив вперёд себя клуб «Машук-КМВ». Ранее глава ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников рассказывал, что его команда будет стремиться участвовать в Фонбет Кубке России в сезоне-2024/2025.