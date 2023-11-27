Глава «Рубин Ялта»: мы девять лет жили мечтой войти в большую футбольную семью России

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников рассказал, что дал команде выход в ФНЛ, а также ответил, есть ли у клуба задача выйти в Мелбет Первую лигу и Российскую Премьер-Лигу.

«Выход в ФНЛ дал клубу мощный толчок развития. У нас увеличилось количество болельщиков, выросла в три раза посещаемость домашних матчей. «Рубин Ялта» — один из лидеров по посещаемости во всей Второй лиге. Очень много детей на стадионе, которые увлечены и буквально живут футболом. На нас обратили внимание серьёзные спонсоры и партнёры — клуб стал узнаваемым не только в Крыму, но и во всей России. Именно ради таких перспектив мы и стремились в ФНЛ. И «Рубин Ялта» сейчас единственный клуб Республики Крым, выступающий на федеральном уровне во всероссийских соревнованиях (в ФНЛ также играет «Севастополь», представляющий город федерального значения. — Прим. «Чемпионата»).

Есть ли задача выйти в Первую лигу и Российскую Премьер-Лигу? Девять лет мы жили мечтой войти в большую футбольную семью России. И пока сделали только первый шаг, но уже мечтаем о громких победах и достижениях. Конечно же, хотелось бы пройти все ступени Второй лиги и выйти в Первую, но о сроках пока даже не думали. Тут нужна планомерная и выстроенная работа во всех направлениях», — приводит слова Шапошникова ТАСС.

Напомним, в текущем сезоне в рамках LEON-Второй лиги Б «Рубин Ялта» занимает третье место в группе 1.A, набрав 30 очков в 18 играх чемпионата. Команда из Ялты одержала восемь побед, а также шесть раз сыграла вничью.