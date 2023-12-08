Денис Бояринцев: не назову «Сокол» бедным клубом — скорее, с низким бюджетом

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев рассказал о бюджете саратовского клуба, в котором работал.

«Я не назову «Сокол» бедным клубом. Скорее, клубом с низким бюджетом. Нет таких возможностей, как у «Торпедо», «Родины» или «Алании». Но у «Сокола» и не стоит таких задач. Это первый сезон в ФНЛ. Цель – остаться. И в рамках этого сформирован бюджет. Всегда хочется большего, но и с этим бюджетом мы собрали неплохой состав. Конечно, мы задрали планку требований к себе, когда шли в тройке несколько туров. Потом опустились. Я не вижу проблем работы с низким бюджетом. Команду можно сделать всегда. Тем более никаких задержек зарплат или премиальных. Всё всегда вовремя. По меркам ФНЛ – нормальные деньги», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Об уходе Бояринцева из «Сокола» стало известно 29 ноября. Первую часть сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги саратовский клуб закончил на 16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 20 очков за 20 матчей. Ранее Бояринцев работал с такими командами, как «Новосибирск», «Родина», «КАМАЗ», «Текстильщик» и «Носта». В следующем матче внутреннего первенства «Сокол» сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 3 марта и начнётся в 18:00 мск. «Торпедо» в таблице Первой лиги занимает восьмое место, «Родина» — седьмое, а «Алания» располагается на шестой строчке.