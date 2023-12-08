Бояринцев — о судействе в Первой лиге: либо хорошо, либо ничего

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев прокомментировал слова наставника «Балтики» Сергея Игнашевича, который ранее заявил, что «в Первой лиге волчьи законы». В «Соколе» Бояринцев работал в период с мая по ноябрь 2023 года.

«Полностью согласен с Сергеем. Судейский вопрос всегда сложный. На любом уровне. Честно говоря, об этом даже не хочется рассуждать. Либо хорошо, либо ничего. Да, у нас были матчи, когда нас хорошо судили. В том числе с грандами. Но были и другие отрезки, когда много вопросов. Но так было и будет всегда», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Об уходе Бояринцева из «Сокола» стало известно 29 ноября. Первую часть сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги саратовский клуб закончил на 16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 20 очков за 20 матчей. Ранее Бояринцев работал с такими командами, как «Новосибирск», «Родина», «КАМАЗ», «Текстильщик» и «Носта». В следующем матче внутреннего первенства «Сокол» сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 3 марта и начнётся в 18:00 мск. «Балтика» Сергея Игнашевича с сезона-2023/2024 выступает в Российской Премьер-Лиге.