Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер «Урала» Матвеев: в Екатеринбурге сегодня -30°C, поэтому -15°C ещё не так плохо

Экс-тренер «Урала» Матвеев: в Екатеринбурге сегодня -30°C, поэтому -15°C ещё не так плохо
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Урала» Юрий Матвеев высказался о погодных условиях, предшествующих игре 18-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургской командой и «Локомотивом».

«Конечно, для игроков не очень комфортно играть в таких условиях, но решение будет приниматься на месте. Интереснее играть, когда погода плюсовая и количество зрителей на трибуне большое. Но в Екатеринбурге сегодня -30°C, поэтому -15°C ещё не так плохо.

Первая игра в Екатеринбурге показала, что «Урал» с «Локомотивом» смотрелся достойно. Будем надеяться, что игра получится и будет интересной, что не будет травм. Это заключительный матч, силы копить не надо. Впереди отпуск и подготовка к весеннему отрезку чемпионата», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Фото
В РПЛ показали результаты замера температуры на стадионе «Локомотива» перед «Уралом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android