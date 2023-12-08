Экс-тренер «Урала» Матвеев: в Екатеринбурге сегодня -30°C, поэтому -15°C ещё не так плохо

Бывший тренер «Урала» Юрий Матвеев высказался о погодных условиях, предшествующих игре 18-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургской командой и «Локомотивом».

«Конечно, для игроков не очень комфортно играть в таких условиях, но решение будет приниматься на месте. Интереснее играть, когда погода плюсовая и количество зрителей на трибуне большое. Но в Екатеринбурге сегодня -30°C, поэтому -15°C ещё не так плохо.

Первая игра в Екатеринбурге показала, что «Урал» с «Локомотивом» смотрелся достойно. Будем надеяться, что игра получится и будет интересной, что не будет травм. Это заключительный матч, силы копить не надо. Впереди отпуск и подготовка к весеннему отрезку чемпионата», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.