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«Уже и футбола не видно». Ловчев — о большом количестве скандалов в РПЛ

«Уже и футбола не видно». Ловчев — о большом количестве скандалов в РПЛ
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о большом количестве скандальных моментов в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его мнению, скандалов стало столько, что за ними уже не видно футбола.

«Вообще, идёт какой-то странный вал обсуждений. Мы позапрошлую неделю обсуждали, извините, «бардак» (речь о нецензурном высказывании Галактионова. — Прим. «Чемпионата»).

Прошлую — жест футболиста [Кордобы], который что-то да значит в классификации. Эту неделю обсуждаем провокацию [Бериши], а также «дебилов» и «идиотов» (слова Карпина. — Прим. «Чемпионата»).

Ну должен же быть разум — ситуация пришла в какое-то провокационное русло, за которым футбола не видно. У нас чемпионат России по футболу», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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