Абаскаль и Бериша не первые. Самые яркие стычки игроков с тренерами и их последствия

Сегодня, 7 декабря, состоится заседание КДК, где станет известна степень наказания Гильермо Абаскаля за толчок футболиста «Ахмата» Бернарда Бериши.

Само собой, сделано это было не просто так — не за шикарную голевую Бериши на Гамида Агаларова и не потому что испанец хотел продемонстрировать, какие приёмы из единоборств он знает. Косовский игрок спровоцировал тренера: побежал праздновать рядом с ним гол, обратился к оппоненту жестом и прыгнул рядом двумя ногами.

Разумеется, это далеко не первый подобный конфликт. Самое время вспомнить про другие стычки. А заодно проверить, какие у них были последствия.

Норберт Майер («Дуйсбург») и Альберт Штрайт («Кёльн»)

Хоть раз видели, как симулирует тренер? Не иронично, как Луи ван Гал в матче «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала», а максимально серьёзно? Бывало и такое. В 2005 году коуч «Дуйсбурга» Норберт Майер легонько боднул головой футболиста «Кёльна» Альберта Штрайта и тут же сам рухнул на газон, держась руками за лицо и изображая вселенские муки. А самое забавное, что его оппонент толком ничего не понял и тоже упал. Как же это было комично!

Арбитр увидел, что первым повалился игрок. Да и как может симулировать тренер? Красную он показал Штрайту, не применив санкций к Майеру. Тем не менее институт репутации в Германии жив, и через два дня специалиста уволили из клуба. Немецкий футбольный союз ещё и дисквалифицировал его на три месяца.

Ивица Драгутинович (сборная Сербии) и Луис Фелипе Сколари (сборная Португалии)

Финал матча Сербии и Португалии в сентябре 2007 года получился крайне скандальным. Сербы сравняли счёт (1:1) из офсайда, а Ивица Драгутинович срубил в жёстком подкате Рикарду Куарежму и после финального свистка пошёл что-то выговаривать тренеру соперников Луису Фелипе Сколари. Специалист не оценил слова Ивицы и врезал ему. Затем начался реальный замес: сцепились чуть ли не все тренеры и футболисты, включая запасных.

Забавно, что позже Сколари утверждал, якобы ничего не делал, хотя в 2007-м камеры на поле уже стояли повсюду: «Я никого не бил. Не верю своим ушам. Все говорят, что я ударил Драгутиновича! Но я этого не делал, а лишь защищал игрока своей команды». В УЕФА не повелись на слова тренера и впаяли ему 4-матчевую дисквалификацию.

«Я прощаю Сколари. У меня нет ничего против него лично. Однако надо уметь сохранять лицо независимо от того, проигрываешь ты или побеждаешь», — высказался Драгутинович.

Владимир Быстров («Спартак») и Дик Адвокат («Зенит»)

Владимир Быстров («Спартак») и Дик Адвокат («Зенит») Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Весной 2007-го полузащитник заработал пенальти и помог действующей команде забить бывшей (тогда — «Зениту»). Отпраздновал это он крайне оригинально: подбежал к тренеру соперников Дику Адвокату, задрал спартаковскую форму и показал футболку с изображением друга — Александра Анюкова. Так Быстров намекнул голландцу, что правого защитника пора бы уже вернуть в состав.

Ранее Анюков вместе с Андреем Аршавиным и Игорем Денисовым загуляли перед матчем с тем же «Спартаком», позже — проиграли, а затем по наводке Адвоката отправились в «дубль». В случае Александра отстранение продлилось шесть матчей. Возможно, на прощение как-то повлиял и жест Быстрова.

Виктор Вальдес («Барселона») и Жозе Моуринью («Интер»)

Жозе Моуринью и Виктор Вальдес Фото: Michael Regan/Getty Images

В 2010-м «Интер» проиграл «Барселоне» на выезде с допустимым счётом 0:1 и с двух ног влетел в финал Лиги чемпионов (который позже выиграл у «Баварии»). Моуринью был вне себя от радости и после финального свистка рванул по полю, отмечая триумф и показывая пальцем на трибуны. Футболистам «Барсы» такие эмоции показались унизительными, и Вальдес пошёл успокаивать тренера. Драку в прямом эфире предотвратили судьи, растащившие двух оппонентов.

У конфликта есть и предыстория. Жозе после победы в первом матче (3:1) сочно подколол каталонцев и сказал, что те не умеют достойно проигрывать. В ответ на это Вальдес заявил, что ему всё равно на португальца. «Не намерены обращать внимание на слова Моуринью. Его задача — вывести нас из себя, но у нас одна цель — выходить на поле и побеждать, мы не намерены никого слушать». Впрочем, на провокационное празднование Виктор всё же отреагировал. Получается, обманул?

Криштиану Роналду («Реал») и Хосеп Гвардиола («Барселона»)

Роналду отталкивает Гвардиолу Фото: Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images

«Барселона» в 2010-м по-футбольному казнила «Реал», закинув мадридцам в «эль класико» пять голов и ни разу не пропустив. Унижение не ограничилось игрой: в одном из эпизодов мяч оказался у Гвардиолы, и навстречу к нему пошёл Криштиану. Вместо того чтобы поделиться находкой с португальцем, Пеп просто кинул её на землю рядом с Роналду.

Криш взбесился ребяческим поведением тренера и толкнул его. Затем доказывать португальцу его неправоту отправились Виктор Вальдес (снова он!), Андрес Иньеста и Педро, и всё-таки конфликт замяли — вовремя остудили пыл соперников Серхио Рамос, Пепе и Марсело. Спустя несколько лет Пеп похвалил Криштиану и показал, что никакого конфликта нет: «Роналду незаменим: это 50-60 голов за год и ассисты в важные моменты».

Игорь Денисов («Зенит») и Валерий Карпин («Спартак»)

Денисов против Карпина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Зенит» в октябре 2010-го приехал в Москву и уступил «Спартаку» (0:1) впервые за три года. Но на результат из-за конфликта Денисова с Карпиным всем было плевать. После финального свистка полузащитник пнул мяч в сторону Ари, который заработал спорный победный пенальти и ушёл на замену. Карпин сделал замечание, Денисов ответил, и пошло-поехало: стенкой на стенку сошлись и тренеры, и игроки. Физиотерапевт «Спартака» Тони Рикардо Беневидес Панассолью, например, ударил тренера «Зенита» Игоря Симутенкова.

В итоге КДК думал над наказаниями больше двух недель: Денисова забанили на четыре матча, Панассолью — на полгода, а Карпина — на две игры. Хотя позже главному тренеру «Спартака» сократили дисквалификацию вдвое. Потом Карпин рассказывал, что они с Денисовым встретились «за кружкой пива и всё утрясли».

Дженнаро Гаттузо («Милан») и Джо Джордан («Тоттенхэм»)

Ничего страшного, если имя этого тренера вам незнакомо — в 2011-м он работал в штабе Гарри Реднаппа. В 1/8 финала Лиги чемпионов его «Тоттенхэм» соперничал с «Миланом», и на «Сан-Сиро» буйный Дженнаро Гаттузо слетел с катушек. Во втором тайме итальянец схватил Джо Джордана за горло, а после финального свистка снова набросился на него и ударил головой по лицу.

УЕФА наказал драчуна пятиматчевым еврокубковым баном, и миланский клуб никак не протестовал. Сам же Гаттузо позже раскаялся, но при этом отметил, что Джордан его провоцировал: «Я потерял контроль над собой и не хочу искать оправданий. Готов полностью взять на себя ответственность за этот поступок. Я перенервничал, не хотел спорить с футболистами, поэтому сразу сцепился с тренером «Тоттенхэма». Я был неправ».

«Джордан назвал Гаттузо «дерьмовым итальянским ублюдком», — говорил агент футболиста Клаудио Паскуалин. Разумеется, на решение УЕФА это уточнение не повлияло.

Алексей Ионов («Кубань») и Лучано Спаллетти («Зенит»)

Алексей Ионов и Лучано Спаллетти Фото: РИА Новости

При Дике Адвокате Ионов часто попадал в состав «Зенита», забивал важные голы в РПЛ и даже в Кубке УЕФА. При Спаллетти поначалу он тоже играл, однако потом стал плотным лавочником, угодил в скандал с нетрезвым вождением и перебрался в «Кубань». И вот в 2012-м настал матч в Петербурге. Дальше картина: с трибун в адрес Ионова летят оскорбления, а тот забивает и несётся на поклон к Лучано. Буквально: полузащитник поклонился итальянцу, «отблагодарив» за прощание с клубом.

Спаллетти достойно ответил: «Ионов — хороший футболист. Когда я пришёл в «Зенит», старался сделать так, чтобы он рос. При мне он играл в основном составе, вызывался в сборную. Затем он неверно использовал успех, который на него свалился. Алексей неоднократно не появлялся на тренировках. Когда мы посылали людей узнать, где он, они не могли его найти. И вот сегодня он приехал и выдал реверанс после забитого гола. Считаю, что он должен был сделать этот реверанс перед игрой, зайти в раздевалку к футболистам «Зенита», которые его терпели, когда он вёл себя неподобающе.

Возможно, когда-то «Кубань» станет сильнее «Зенита». Но он пока не понял, что ушёл из «Зенита», и доволен тем, что играет в «Кубани». Он доволен, значит, все довольны. Да, я сказал, что Ионов — хороший футболист, я не сказал «хороший человек».

Луис Суарес («Ливерпуль») и Дэвид Мойес («Эвертон»)

Суарес частенько демонстрировал: злить его — большая ошибка. Главный тренер «Эвертона» в сезоне-2012/2013 убедился в этом лично, зачем-то назвав уругвайца перед мерсисайдским дерби (2:2) симулянтом и «ныряльщиком». Расплата была крайне забавной: нападающий забил «ирискам» и помчал праздновать перед Мойесом, сымитировав нырок. Актёрище!

«Его капитан Фил Невилл после слов Мойеса получил жёлтую карточку за симуляцию. Меня критикуют, ладно, но они знают, что и их футболисты тоже ныряют. Они знают, что футболисты мыслят так, чтобы помочь команде победить. Всё прошло не совсем гладко, я упал не так, как хотел. Но мне понравилось. Думаю, таким образом я дал понять: «Разговаривай после матча. До игры рот лучше держать на замке». Никто не знал, что я задумал — ни партнёры, ни даже моя жена», — вспоминал Суарес в автобиографии.

Забавно, что Мойеса поступок Луиса не разозлил. На послематчевом флеш-интервью тренер «Эвертона» заявил, что «это было здорово», и добавил, что, вероятно, поступил бы так же, если бы оказался на месте футболиста.

Неманья Матич (сборная Сербии) и сборная Коста-Рики

В конце матча ЧМ-2018 Коста-Рика — Сербия (0:1) мяч ушёл в аут и приземлился в руки одному из тренеров американцев Луису Марину. Тот придержал его и хотел отдать кому-либо из своих футболистов, но Матич был против: стал активно отбирать мяч и вызвал массовую потасовку.

Судьи остановили беспредел и даже никого не наказали. Никому никаких санкций не выписали и после игры. Ну, хоть какое-то облегчение для Сербии и Коста-Рики, которые не вышли из группы с Бразилией и Швейцарией.

Давид Абраам («Айнтрахт») и Кристиан Штрайх («Фрайбург»)

Матч «Фрайбурга» и «Айтрахта» в Бундеслиге-2019/2020 проходил не особо событийно — хозяева победили со счётом 1:0. Но то касается только футбола. В финале добавленного ко второму тайму времени защитник гостей Давид Абраам побежал за ушедшим в аут мячом, и вдруг главный тренер соперников Кристиан Штрайх что-то ему сказал.

Ответ последовал незамедлительно: футболист врезался в специалиста, и тот не устоял на ногах. Началась активная потасовка, и судья Феликс Брых выгнал с поля Абраама, а также полузащитника «Фрайбурга» Винченцо Грифо, которого к тому моменту уже заменили. Немецкий футбольный союз ужесточил наказание Давиду и отстранил его на семь недель.

Марио Балотелли («Адана Демирспор») и Серген Ялчин («Бешикташ»)

Поведение Марио Балотелли всегда абсурдно и непредсказуемо. Можете уточнить у экс-игроков молодёжки «Ман Сити», которых итальянец обстрелял дротиками, или соседей квартиры, в которой тот взрывал фейерверки. И всё же в случае с празднованием гола в ворота «Бешикташа» никакой интриги не было, ведь тренер команды Серген Ялчин нелестно отзывался о Марио. Пришло время расплаты.

В сентябре 2022-го Балотелли вышел на замену при счёте 1:3 и забил второй гол «Аданы», чтобы затем побежать к тренерской скамейке «Бешикташа» и показать пальцами на виски. Зачем он так сделал, ведь его команде нужно было отыгрываться? Так Бало потом и голевую отдал, добыв счёт 3:3. Ялчин после матча пошёл разбираться с Марио, однако мужчин разняли.

Лионель Месси (сборная Аргентины) и Луи ван Гал (сборная Нидерландов)

Месси обращается к скамейке запасных сборной Нидерландов Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Перед четвертьфиналом ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Нидерландов главный тренер второй Луи ван Гал сделал сильное заявление: «Месси — самый опасный креативный игрок, который способен много создавать и забивать. Тем не менее, когда его команда теряет мяч, он не особо участвует в игре, что даст нам больше шансов. Как мы собираемся остановить Месси? Вы всё сами увидите».

Не увидели. Лео забил с пенальти в середине второго тайма и отпраздновал напротив ван Гала с расставленными рядом с ушами руками. После победы аргентинец вновь подошёл к тренеру и спросил: «Ну что, остановили?»

«Я не люблю, когда говорят перед матчами. До игры он начал провоцировать, сталкивать нас, говорить вещи, которые не являются частью футбола. Я уважаю всех в этом мире и хотел бы, чтобы меня уважали в ответ. Тренер соперника нас не уважал. Это «горячий» момент, который остался в матче», — прокомментировал ситуацию Месси.

Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») и Микель Артета («Арсенал»)

Кевин Де Брёйне и Микель Артета Фото: EPA/TASS

Это чисто игровой момент, но не упомянуть его нельзя. Всё-таки Де Брёйне и Артета работали вместе в «Манчестер Сити». В феврале 2023 года бельгиец в начале второго тайма при счёте 1:1 собирался бросить аут, но испанец отпихнул от него мяч. И оказался отпихнутым уже сам. Немного эмоций, ничего более.

Вероятно, Микель просто догадывался, чем закончится матч: Кевин забил и отдал ассист, а «Арсенал» проиграл дома — 1:3.