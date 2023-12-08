Денис Бояринцев: не стал бы осуждать Абаскаля

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев прокомментировал дисквалификацию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Я не знаю, кто бы в этой ситуации сдержался. То, что сделал Бериша, я не могу понять. Как он связан с Абаскалем? Зачем он побежал к скамейке «Спартака»? Я не стал бы осуждать Абаскаля, потому не знаю, как сам поступил бы. А тут вы ещё и гол пропустили. Такая ситуация. Он вскипел. Да, возможно, стоило быть выше этого. Но такие решения принимаются за доли секунды. Не знаю, почему за такое поведение Бериша не получил удаления», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. Ранее испанский специалист работал с такими командами, как «Базель», «Асколи», «Волос», «Лугано», и многими другими. После 17 туров нынешнего сезона красно-белые располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. В эту субботу, 9 декабря, команда Абаскаля встретится с «Крыльями Советов» на домашней арене. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.