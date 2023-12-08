Бояринцев: у «Краснодара» есть всё, чтобы опередить «Зенит» весной

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев считает, что «Краснодару» по силам одолеть «Зенит» в чемпионской гонке.

«Для петербургской команды важен вопрос мотивации. Последние сезоны мы видели, что «Зениту» нет равных. Выигрывали чемпионат в комфортных условиях. Становились чемпионами за несколько туров. А другие команды от этого только злее. Хотят догнать и обогнать «Зенит». Плюс лидеров петербуржцы потеряли. А конкуренты, наоборот, прибавили – в «Краснодар» и «Динамо» пришли новые тренеры с новыми идеями. Пытаются создавать новый коллектив и бороться. Поэтому «Зениту» будет сложно. Если, конечно, зимой не наберут мотивированных легионеров. Мне нравится «Динамо» – они в последние годы всегда где-то рядом. Но если объективно, то «Краснодар» – главный претендент. У них есть всё, чтобы опередить «Зенит» весной», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

После 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на два очка. В следующем туре внутреннего первенства «быки» сыграют с ЦСКА. Игра состоится на домашней для «Краснодара» арене. «Зенит» в 18-м туре проведёт матч с «Пари НН». Сине-бело-голубые — действующие чемпионы России. Под руководством нынешнего главного тренера Сергея Семака «Зенит» выигрывал титул пять раз подряд. Денис Бояринцев с мая по ноябрь 2023 года работал в «Соколе». Ранее российский специалист возглавлял такие команды, как «Новосибирск», «Родина», «КАМАЗ», «Текстильщик» и «Носта».