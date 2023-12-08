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Тикнизян рассказал об условии для трансфера, которое ему поставил «Вердер»

Тикнизян рассказал об условии для трансфера, которое ему поставил «Вердер»
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Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал о прошедших переговорах о возможном переходе в бременский «Вердер».

«Думаю, я имею право уже об этом говорить. У меня состоялась видеоконференция в конце лета с представителями «Вердера». Они мне озвучили это условие, что надо учить немецкий язык, потому что для них это приоритет», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, в прошедшее летнее трансферное окно в СМИ сообщалось, что «Вердер» заинтересован в покупке игрока «Локомотива» Наира Тикнизяна. По некоторым данным, немецкий клуб предлагал за футболиста сборной Армении € 4 млн.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего Тикнизяна в € 5 млн.

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