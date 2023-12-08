Ловчев: Карпин оскорбил людей, но вопрос глобально в другом — где стадионы с крышами?

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, который назвал «дебилами» тех, кто принял решение проводить некоторые матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги в условиях сильнейшего снегопада. Ловчев признал, что слова Карпина оскорбительны, но задался вопросом о невыполненных обещаниях футбольных чиновников. В частности, он не понимает, почему более чем за 10 лет игры по системе «осень-весна» в РПЛ не появились новые стадионы с крышами или хотя бы крытые манежи.

«Конечно, то, что сказал Карпин, — оскорбление людей или человека, который принимал решение. Вопрос — глобально — в другом. Когда переходили на «осень-весну», одним из преимуществ называлась возможность переноса на весну, а чемпионат мы будем завершать на хороших полях.

Вот больше 10 лет назад мы перешли. И я не могу понять — почему завершать чемпионат на плохих полях при старой системе было недопустимо, а завершать осеннюю часть на плохих полях при новой системе — очень даже нормально и «в футбол играют при любой погоде»?

На мой взгляд, надо обратиться к тем, кто всё это придумал, с одним вопросом — мы перешли, а за 10 лет крыш на стадионах не появилось — почему? Где же крыши? Где в Москве или России, кроме Петербурга, крытый стадион или новый манеж, готовый принять в соответствии с регламентными нормами матч РПЛ? Этот переход ведь осуществил исполком РФС. Значит, ему и отвечать», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, несмотря на сложные климатические условия в зимний период, руководство РПЛ не стало переносить 18-й тур на весну. Теперь решение по проведению каждого конкретного матча будет приниматься индивидуально в соответствии с регламентом.