Гранат: не ожидал таких результатов от «Крыльев» в этом сезоне — приятно удивляют

Бывший российский футболист Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

«На победу «Спартака» я бы не ставил, потому что «Крылья» выглядят достаточно неплохо. Жду атакующий и яркий футбол. Честно, не ожидал таких результатов от «Крыльев». Понятно, что там квалифицированный тренер, который не первый год работает с командой. Отрезками они играли хорошо, а сейчас — весь круг. Это приятно удивляет», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится в субботу, 9 декабря. Команды будут играть в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.