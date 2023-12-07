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Владимир Гранат: дисквалификация будет неким уроком для Абаскаля

Владимир Гранат: дисквалификация будет неким уроком для Абаскаля
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Бывший российский футболист Владимир Гранат отреагировал на дисквалификацию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за «борцовский приём» против футболиста «Ахмата» Бернарда Бериши.

«Скажется ли дисквалификация Абаскаля на матче с «Крыльями»? У него должен быть квалифицированный тренерский штаб, который должен справляться без него в такие моменты. Отсутствие тренера в любом случае сказывается, но помощникам Абаскаля надо сделать так, чтобы его отсутствие не сильно повлияло на игру.

Конечно, такое поведение непозволительно тренеру. Но бывают такие моменты, где каждый может сорваться и ошибиться. Думаю, что впредь он будет вести себя по-другому. Может, дисквалификация будет неким уроком. С эмоциями не каждый может справиться, тем более какой пресс на него идёт со всех сторон. Неудивительно, что он сорвался. Тяжело работать главным тренером в «Спартаке», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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