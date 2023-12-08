Денис Бояринцев: нет желания брать длинный отпуск

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев рассказал, что не хочет делать длинный перерыв в работе.

«Нет желания брать длинный отпуск. Хочется как можно быстрее получить интересную работу. Но и её надо заслужить. Пока есть предложения от команд Второй лиги. Сейчас их отклоняю. Хочется идти под какие-то задачи. Получить работу в ФНЛ – надежд мало. Но посмотрим. Хочется ещё поработать главным. Помощником не так интересно», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Об уходе Бояринцева из «Сокола» стало известно 29 ноября. Первую часть сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги саратовский клуб закончил на 16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 20 очков за 20 матчей. Ранее Бояринцев работал с такими командами, как «Новосибирск», «Родина», «КАМАЗ», «Текстильщик» и «Носта». В следующем матче внутреннего первенства «Сокол» сыграет с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 3 марта и начнётся в 18:00 мск.