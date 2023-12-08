Игра «Локомотива» и «Урала» состоится. Термометр показал температуру -12°C

Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом» всё-таки состоится. Термометр показал температуру -12°C. Об этом сообщил делегат матча Иван Суворов, передаёт с места событий корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Согласно регламенту, матч мог быть перенесён, если бы температура воздуха была ниже -15°C.

Напомним, матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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