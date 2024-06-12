Зиркзее довызван в сборную Нидерландов для участия в Евро–2024

Нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее в скором времени прибудет в расположение сборной Нидерландов для подготовки к матчам чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает Voetbal International. Он сменит в заявке нидерландцев получившего травму полузащитника «Аталанты» Тёна Копмейнерса.

В минувшем сезоне 23-летний Джошуа Зиркзее провёл за клуб 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и записал на свой счёт семь результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.