Тренер «Арсенала» Артета: ошибки Райи? Он получал и будет продолжать получать поддержку

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что он продолжит доверять голкиперу лондонского клуба Давиду Райе, несмотря на то что он периодически совершает результативные ошибки в матчах.

«Возможно, он совершает некоторые ошибки из-за давления, которое оказывается на него, но если вы посмотрите на его игровую форму с тех пор, как он присоединился к нам, то это действительно впечатляюще. Мы должны поддерживать наших игроков и защищать их. Я больше беспокоюсь об этом. Все наши игроки заслуживают должной поддержки. Он получал её и будет продолжать получать», — приводит слова Артеты AS.

Напомним, Райя подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов за неуверенную игру в минувшем матче АПЛ с «Лутоном» (3:4).

Райя арендован «канонирами» у «Брентфорда» до лета 2024 года. В нынешнем сезоне испанский голкипер принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в семи из которых отыграл на «ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.