Тренер «Реала» Анчелотти: возможно, Беллингему понадобится операция на плече

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что в будущем полузащитнику «сливочных» Джуду Беллингему может потребоваться операция на плече, которое он травмировал минувшей осенью.

«Его плечо — это то, о чём он должен хорошенько позаботиться для того, чтобы укрепить его. У нет нет никаких проблем с игрой из-за этого, каждый день он становится только лучше. На текущий момент подобная операция исключена, но его плечо очень травматично. Если подобное повторится, то, возможно, операция понадобится», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, в начале минувшего ноября Беллингем получил травму плеча, от которой восстанавливался до конца месяца. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что из-за этого повреждения английский полузащитник вынужден играть через боль.

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