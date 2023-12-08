Чемпионат Франции по футболу: расписание матчей 15-го тура Лиги 1 сезона-2023/2024

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Сегодня, 8 декабря, матчем между «Монпелье» и «Лансом» стартует 15-й тур французской Лиги 1. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

8 декабря, пятница:

23:00 мск. «Монпелье» — «Ланс».

9 декабря, суббота:

19:00 мск. «Ренн» — «Монако»;

23:00 мск. «ПСЖ» — «Нант».

10 декабря, воскресенье:

15:00 мск. «Ницца» — «Реймс»;

17:00 мск. «Клермон» — «Лилль»;

17:00 мск. «Метц» — «Брест»;

17:00 мск. «Страсбург» — «Гавр»;

19:05 мск. «Лион» — «Тулуза»;

22:45 мск. «Лорьян» — «Марсель».

В данный момент «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции по футболу, набрав 33 очка в 14 матчах. «Ницца» находится на второй позиции с 29 очками после аналогичного количества встреч. «Монако», одним из лидеров которого является российский полузащитник Александр Головин, замыкает тройку. У команды 27 очков.