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«Локомотив» обыграл «Урал» в РПЛ благодаря голам Морозова и Тикнизяна

«Локомотив» обыграл «Урал» в РПЛ благодаря голам Морозова и Тикнизяна
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Завершилась встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Матч прошёл на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым из Азова. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.

Первый мяч был забит на 18-й минуте, когда защитник «Локомотива» Евгений Морозов головой переправил мяч в сетку ворот «Урала». Этот гол стал дебютным для 22-летнего футболиста в составе железнодорожников. В компенсированное время второго тайма другой защитник Наир Тикнизян увеличил преимущество «Локомотива» и установил окончательный счёт встречи.

Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 18 матчах. «Урал» остался на 12-й позиции. У подопечных Виктора Гончаренко 19 очков после аналогичного количества встреч.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Морозов – 18'     2:0 Тикнизян – 90+5'    
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