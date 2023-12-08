Тренер «Юнайтед» тен Хаг: Рашфорд не в лучшей форме и не может играть в каждом матче

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игровой форме крайнего нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда.

«Рашфорд — невероятный игрок, но он не может играть в каждом матче. Он сейчас не в той форме, в которой был в прошлом году, однако я уверен, что он добьётся своего», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, Рашфорд начал минувший матч АПЛ с «Челси» (2:1) на скамейке запасных и появился на поле только на 84-й минуте встречи. Также ранее появилась информация, что английский футболист может пропустить грядущий матч в чемпионате Англии с «Борнмутом» (9 декабря) из-за болезни.

В нынешнем сезоне вингер принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. В минувшем сезоне Рашфорд сыграл в 56 встречах во всех соревнованиях, в которых забил 30 мячей и сделал 11 ассистов.