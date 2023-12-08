Ненахов: в такую погоду играть тяжело. Очень травмоопасно и скользко

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался о погодных условиях в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).

«Тяжело играть в такую погоду. Думаю, так не один я скажу. Очень травмоопасно и скользко. Нужно или нет решать не мне, но тяжело играть. Тяжело разогреть мышцы. Из-за того, что поле всегда скользкое боишься получить травму в моментах со сменой движения, потому что может поехать нога», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. «Урал» находится на 12-й строчке, заработав 19 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (35).