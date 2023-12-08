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Ненахов: «Локо» надо работать над играми со слабыми клубами. С топами играем хорошо

Ненахов: «Локо» надо работать над играми со слабыми клубами. С топами играем хорошо
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов высказался о результатах команды.

«Мы очень хорошо играем с командами топ-уровня: «Спартак», «Зенит», «Динамо». Также мы попадаем в играх с «Оренбургом», «Крыльями» — с теми командами, с которыми должны доминировать, бывает, проваливаемся. Мы должны работать над тем, чтобы мы умели доминировать над командами, которые слабее нас», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 8 декабря, в матче 18-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл «Урал» со счётом 2:0. В составе железнодорожников отличились защитники Евгений Морозов и Наир Тикнизян на 18-й и 90+2-й минутах соответственно.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.

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