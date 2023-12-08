Игрок «Урала» Аюпов: от футбола в такую погоду мало кто получает удовольствие

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Тимур Аюпов высказался о погодных условиях матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

«Если бы спрашивали наше мнение, то ребята подтвердят, что гораздо приятнее играть в тёплых условиях. Не знаю, как это можно было сделать: либо пораньше, либо на весну перенести.

С другой стороны, есть регламент, который позволяет играть при температуре до -15°C градусов. Обе команды находились в равных условиях. Конечно, качество игры в таких погодных условиях оставляет желать лучшего. Мало кто получает удовольствие», — передаёт слова Аюпова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0 благодаря голам Евгения Морозова и Наира Тикнизяна.