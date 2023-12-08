Ненахов: в такую погоду побеждает тот, кто ошибается. «Урал» ошибся — мы выиграли

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов поделился впечатлениями от победы над екатеринбургским «Уралом» (2:0) по итогам матча 18-го тура РПЛ. Также футболист прокомментировал дебютный гол своего партнёра по команде Евгения Морозова в составе железнодорожников.

«Небольшое количество моментов связано с погодой, потому что поле не особо позволяло делать какие-то комбинации. Играли кто больше ошибётся. «Урал» больше ошибся — мы выиграли

Мы очень рады за Евгения Морозова. Мы ждали, что он забьёт, потому что на тренировках много забивает, когда мы наигрываем стандарты. Пусть так же забивает дальше. Никакой проставы от него не будет», — передаёт слова Ненахова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.