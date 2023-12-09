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«Ланс» и «Монпелье» сыграли вничью в матче Лиги 1

Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «Ланс». Команды играли на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. Итоговый результат — 0:0.

Встреча прошла без забитых мячей. Таким образом, «Монпелье» не смог выиграть шестой матч Лиги 1 подряд.

В следующем туре чемпионата Франции «Монпелье» встретится с «Метцем» (17 декабря), а «Ланс» сыграет с «Реймсом» (16 декабря).

«Ланс» занимает пятое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 23 очка после 15 матчей. «Монпелье» находится на 13-й строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен» (33).