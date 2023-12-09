«Хетафе» вырвал победу у «Валенсии», три игрока были удалены в матче Ла Лиги

Завершился матч 16-го тура испанской Примеры между «Хетафе» и «Валенсией». Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Гильермо Куадра Фернандесом. «Хетафе» одержал победу со счётом 1:0.

На 50-й минуте матча защитник «Валенсии» Габриэл Паулиста получил вторую жёлтую карточку, за что был удалён с поля. На 87-й минуте нападающий хозяев Борха Майораль забил единственный мяч прошедшей встречи с передачи Хуана Иглесиаса. Спустя пару минут полузащитник «Валенсии» Хави Герра получил прямую красную карточку. В компенсированное время защитник «Хетафе» Домингуш Дуарте отыграл один балл по количеству удалений, тоже получив прямую красную карточку.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

«Хетафе» находится на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 22 очка в 16 проведённых матчах. «Валенсия» располагается на 10-й позиции. У команды 19 очков после аналогичного количества встреч.