Джорджо Кьеллини намекнул на завершение карьеры

Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини перед матчем финала Кубка МЛС намекнул на завершение карьеры.

«Я должен понять, кого мне слушать: голову, сердце или ноги. Есть много разных сигналов… Это может быть моя последняя игра, посмотрим», — приводит слова Кьеллини Goal.

В финале Кубка МЛС «Лос-Анджелес» с «Коламбус Крю». Встреча состоится завтра, 10 декабря, начало — в 00:00 мск.

Джорджо Кьеллини перешёл в «Лос-Анджелес» в 2022 году. До этого с 2005 по 2022 год защитник выступал за «Ювентус», в составе которого девять раз становился чемпионом Италии. В составе сборной Италии Кьеллини выиграл чемпионат Европы в 2021 году. В финале его команда победила сборную Англии в серии послематчевых пенальти.