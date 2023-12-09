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Денис Макаров высказался о работе с Марцелом Личкой в «Динамо»

Денис Макаров высказался о работе с Марцелом Личкой в «Динамо»
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Полузащитник «Динамо» Денис Макаров рассказал о работе с главным тренером «Динамо» Марцелом Личкой. В октябре сообщалось, что Личка отстранял Макарова от тренировок с командой.

«Сразу видно, что Марцел живёт футболом, каждый раз он находится в этой структуре, на тренировках, не замолкая, всё время находится с нами. Поддерживает, что-то поправляет, говорит, где что-то не так. Он живёт футболом, нам это нравится, никаких проблем у нас с ним нет. Как видите, мы идём на третьем месте сейчас, очень хорошо поднимаемся в турнирной таблице и показываем игру с каждым матчем всё лучше и лучше.

Момент с разговором? Это наш личный разговор, ничего такого нет. Мы с ним поговорили, у каждого есть своё мнение, мы его высказали друг другу и работаем дальше, как видите. Всё хорошо», — приводит слова Макарова ТАСС.

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