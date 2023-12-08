Игрок «Динамо» Макаров: не исключаю, что РПЛ можно перейти на систему «весна-осень»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров высказался о возможном переходе чемпионата России на систему «весна-осень». Он считает, что Россия — холодная страна, чтобы играть зимой.

«Конечно, неприятно играть в такой футбол, это тяжело назвать футболом, всё-таки игрок на поле должен показывать свои лучшие качества. А когда там лежит снег, тяжело это делать. Конечно, не хочется играть в таких условиях, но не мы придумываем этот график, конечно, хотелось бы больше играть весной, летом, осенью, а зимой, наоборот, отдыхать. У нас холодная страна, чтобы играть зимой.

Следует ли вернуться к формату «весна-осень»? Я слышал высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Конечно, хотелось бы играть, когда на улице тепло, прекрасная футбольная погода, а не в снегу бегать. В хороших условиях ты можешь показывать футбол более высокого уровня. Я понимаю, что нам тяжело, потому что раньше мы подстраивались под еврокубки, а сейчас их нет. Не исключаю, можно сделать так, чтобы перейти на другую систему», — приводит слова Макарова ТАСС.